Tokyo 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dördüncü Gün

Oyunların dördüncü günü itibarıyla Japonya, kazandığı 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü. Dört gün sonunda toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Judo'da Altın Madalya

Japan, judo branşında 81 kiloda kazandığı altın madalyayla toplam altın sayısını 7'ye çıkardı. Çin, kazandığı madalyalarla 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sıraya yükseldi.

Yüzme Alanında Rekor

Yüzmede olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Avusturya, dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Fransa, 5 altın, 9 gümüş ve 4 bronz ile dördüncü sırayı alırken, Güney Kore 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz ile beşinci sıradadır.

ABD'nin Durumu

Organizasyonda en fazla madalya sahibi olan ABD, 4 altın, 11 gümüş ve 11 bronz ile altıncı sırada yer alıyor. Toplamda 26 madalya kazansa da, altın sayısının azlığı nedeniyle 6. sırada kalıyor.

Türkiye'nin Performansı

Türkiye, okçuluk branşında elde ettiği bronz madalya ile dördüncü günün sonunda madalya listesine dahil olarak 24. sıraya yükseldi. Bunun ardından atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ile ülkenin sıralamadaki durumu güçlendi.

Madalya Tablosu

İşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün itibarıyla madalya tablosu: