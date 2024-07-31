Tokyo 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dördüncü Gün
Oyunların dördüncü günü itibarıyla Japonya, kazandığı 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü. Dört gün sonunda toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Judo'da Altın Madalya
Japan, judo branşında 81 kiloda kazandığı altın madalyayla toplam altın sayısını 7'ye çıkardı. Çin, kazandığı madalyalarla 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sıraya yükseldi.
Yüzme Alanında Rekor
Yüzmede olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazanan Avusturya, dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükselmeyi başardı. Fransa, 5 altın, 9 gümüş ve 4 bronz ile dördüncü sırayı alırken, Güney Kore 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz ile beşinci sıradadır.
ABD'nin Durumu
Organizasyonda en fazla madalya sahibi olan ABD, 4 altın, 11 gümüş ve 11 bronz ile altıncı sırada yer alıyor. Toplamda 26 madalya kazansa da, altın sayısının azlığı nedeniyle 6. sırada kalıyor.
Türkiye'nin Performansı
Türkiye, okçuluk branşında elde ettiği bronz madalya ile dördüncü günün sonunda madalya listesine dahil olarak 24. sıraya yükseldi. Bunun ardından atıcılıkta kazanılan gümüş madalya ile ülkenin sıralamadaki durumu güçlendi.
Madalya Tablosu
İşte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün itibarıyla madalya tablosu:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Japonya
|7
|2
|4
|13
|Çin
|6
|6
|2
|14
|Avusturya
|6
|4
|1
|11
|Fransa
|5
|9
|4
|18
|Güney Kore
|5
|3
|3
|11
|ABD
|4
|11
|11
|26
|Büyük Britanya
|4
|5
|3
|12
|İtalya
|3
|4
|4
|11
|Kanada
|2
|2
|2
|6
|Hong Kong
|2
|-
|1
|3
|Almanya
|2
|-
|-
|2
|Kazakistan
|1
|-
|2
|3
|Güney Afrika
|1
|-
|2
|3
|Belçika
|1
|-
|1
|2
|İrlanda
|1
|-
|1
|2
|Azerbaycan
|1
|-
|-
|1
|Yeni Zelanda
|1
|-
|-
|1
|Romanya
|1
|-
|-
|1
|Slovenya
|1
|-
|-
|1
|Sırbistan
|1
|-
|-
|1
|Özbekistan
|1
|-
|-
|1
|Brezilya
|-
|1
|3
|4
|İsveç
|-
|1
|2
|3
|Kosova
|-
|1
|1
|2
|Meksika
|-
|1
|1
|2
|Polonya
|-
|1
|1
|2
|Türkiye
|-
|1
|1
|2
|Fiji
|-
|1
|-
|1
|Gürcistan
|-
|1
|-
|1
|Moğolistan
|-
|1
|-
|1
|Kuzey Kore
|-
|1
|-
|1
|Tunus
|-
|1
|-
|1
|Hindistan
|-
|-
|2
|2
|Moldova
|-
|-
|2
|2
|Hırvatistan
|-
|1
|-
|1
|Mısır
|-
|1
|-
|1
|İspanya
|-
|1
|-
|1
|Guatemala
|-
|1
|-
|1
|Macaristan
|-
|1
|-
|1
|İsviçre
|-
|1
|-
|1
|Slovakya
|-
|1
|-
|1
|Tacikistan
|-
|1
|-
|1
|Ukrayna
|-
|1
|-
|1