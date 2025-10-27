Tolga Özbek, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Novi Sad'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Tolga Özbek, serbest stil 61 kiloda bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 21:29
Novi Sad'da serbest stil 61 kiloda kürsüye çıktı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Tolga Özbek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 61 kilo kategorisinde mücadele eden Özbek, yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya yenilerek bronz madalya maçına kaldı.

Bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Erdal Shukri Galip'i 11-1 skoruyla mağlup eden Tolga Özbek, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan Tolga Özbek, bronz madalya kazandı.

