Tolga Özbek, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya
Novi Sad'da serbest stil 61 kiloda kürsüye çıktı
Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Tolga Özbek bronz madalya kazandı.
Serbest stil 61 kilo kategorisinde mücadele eden Özbek, yarı finalde Kırgız rakibi Omurbek Asan Uluu'ya yenilerek bronz madalya maçına kaldı.
Bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Erdal Shukri Galip'i 11-1 skoruyla mağlup eden Tolga Özbek, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
