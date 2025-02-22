Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Avustralya Yarışında İkinci Oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunun ilk yarışında Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde ikinci oldu. 2021 ve 2024 yıllarının dünya şampiyonu, ilk kez ROKiT BMW motosikleti ile birinci cepten start aldı.

Yarışta, organizasyonda ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise altıncı cepten start alarak dikkat çekti. Toprak, yarışta çekişmeli anların ardından damalı bayrağı ikinci sırada geçerek sezonu podyum sevinciyle açtı.

Yarış sonrası açıklama yapan Toprak, "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yarınki yarışta daha iyi bir pozisyon için mücadele ederiz," ifadelerini kullandı. Bu zorlu yarışta birinci olan isim ise Nicolo Bulega oldu, İspanyol sürücü Alvaro Bautista ise üçüncülüğü elde etti.

Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla ilk yarışında 15. olarak puan almayı başardı ve böylece şampiyonada ilk puanını kazandı. İlk yarış sonrası genel klasmanda; Bulega 25 puanla birinci, Toprak 20 puanla ikinci ve Alvaro Bautista 16 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Toprak ve Bahattin, yarın TSİ 05.00'te superpole yarışına, ardından da TSİ 08.00'de ikinci yarışa çıkacaklar.