Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Avustralya Yarışında İkinci Oldu

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunun ilk yarışını Avustralya'da ikinci olarak tamamladı ve podyumda yer aldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:27
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Avustralya Yarışında İkinci Oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2025 sezonunun ilk yarışında Avustralya'nın Phillip Island Pisti'nde ikinci oldu. 2021 ve 2024 yıllarının dünya şampiyonu, ilk kez ROKiT BMW motosikleti ile birinci cepten start aldı.

Yarışta, organizasyonda ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise altıncı cepten start alarak dikkat çekti. Toprak, yarışta çekişmeli anların ardından damalı bayrağı ikinci sırada geçerek sezonu podyum sevinciyle açtı.

Yarış sonrası açıklama yapan Toprak, "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yarınki yarışta daha iyi bir pozisyon için mücadele ederiz," ifadelerini kullandı. Bu zorlu yarışta birinci olan isim ise Nicolo Bulega oldu, İspanyol sürücü Alvaro Bautista ise üçüncülüğü elde etti.

Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımıyla ilk yarışında 15. olarak puan almayı başardı ve böylece şampiyonada ilk puanını kazandı. İlk yarış sonrası genel klasmanda; Bulega 25 puanla birinci, Toprak 20 puanla ikinci ve Alvaro Bautista 16 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Toprak ve Bahattin, yarın TSİ 05.00'te superpole yarışına, ardından da TSİ 08.00'de ikinci yarışa çıkacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1043. Maçına Çıkıyor
2
Kayserispor, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Süper Lig Maçı
3
Adana Demirspor, Alanyaspor'la Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor
4
A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile Kritik Maç İçin Hazır
5
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Avustralya Yarışında İkinci Oldu
6
Can Öncü Avustralya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5. Oldu
7
CAS, Luis Rubiales'in 3 Yıl Men Cezasını Onadı

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı