Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da 2. oldu — Dünya Superbike'ta liderliğini korudu

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'daki ikinci ana yarışı 2. sırada tamamladı; puanını 523'e çıkararak Bulega'nın 36 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 16:25
Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da 2. oldu — Dünya Superbike'ta liderliğini korudu

Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da 2. oldu — Dünya Superbike'ta liderliğini korudu

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci ana yarışı 2. sırada tamamladı.

"Superpole" yarışını İtalyan Nicolo Bulega'nın ardından 2. sırada bitiren Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın 13 yarışlık galibiyet serisi sona erdi.

Hafta sonunun ikinci ana yarışı, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı. Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, "Superpole" sonrası ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Toprak, bugünkü yarışı 2. sırada bitirerek genel klasman liderliğindeki avantajını sürdürdü.

İspanyol Alvaro Bautista evinde üçüncü sırayı alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Genel Klasman

Şampiyonada puanını 523'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanında son 2 ayak öncesi Bulega'nın (487 puan) 36 puan önünde lider durumda bulunuyor.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor Karşısında İlk Yarıyı 1-0 Önde Tamamladı
2
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Trabzonspor 94-76 Onvo Büyükçekmece
3
Trabzonspor 2-0 Yüksekovaspor — Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
4
Göztepe, RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
Sivasspor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
6
Toprak Razgatlıoğlu Aragon'da 2. oldu — Dünya Superbike'ta liderliğini korudu
7
Hakkarigücü 1-0 Prolift Giresun | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi — 2'de 2

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı