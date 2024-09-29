Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da Liderliğini Korudu

Toprak Razgatlıoğlu Aragon'daki Başarısını Sürdürdü

İspanya'nın doğusundaki Motorland Aragon pistinde gerçekleşen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gerçekleştirilen üç yarışta da ikinci olarak liderliğini devam ettirdi.

Yarış Sonuçları

ROKiT BMW Motorrad takımıyla pistteki performansını sergileyen Razgatlıoğlu, kariyerinde Aragon pistinde 1'inciliği olmamasına rağmen, 2. sırayı almayı başardı. İki gündür süren yarışlar sonucunda, iki ana yarış ve bir Tissot Superpole yarışı olmak üzere toplam üç yarışta da ikinci oldu.

Üçüncü yarışı, Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista'nın hemen arkasında başlayan Razgatlıoğlu, son tura kadar onun peşini bırakmadı. İkinci turdan itibaren öndeki pilotlarla arasını açan Bautista ve Razgatlıoğlu'nun mücadelesi izleyenleri heyecanlandırdı, fakat damalı bayrağı Bautista ilk sırada geçti.

Aragon'daki son yarışın ardından Razgatlıoğlu, puanını 414'e çıkararak en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı 39 puana çıkardı. Bulega, yarışın 3. olarak tamamladı ve toplamda 375 puana sahip. Bautista ise 333 puanla 3. sırada yer aldı.

Gelecek Yarışlar

Superbike'ın Fransa ayağında 6 Eylül’de geçirdiği kazanın ardından Aragon'daki öncesindeki son iki yarışa katılamayan Razgatlıoğlu, 33 puanlık bir farkı 39 puana yükselterek önemli bir başarı elde etti. Dünya Superbike Şampiyonası, 11-13 Ekim tarihleri arasında Estoril (Portekiz) ve 18-20 Ekim tarihleri arasında Jerez (İspanya) ayaklarıyla sona erecek.

Razgatlıoğlu'nun, Estoril'de dünya şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.