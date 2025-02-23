Toprak Razgatlıoğlu Avustralya Superbike Yarışını Tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'daki Superbike yarışında motosiklet arızası nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:03
Toprak Razgatlıoğlu Avustralya Superbike Yarışını Tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu Avustralya Superbike Yarışını Tamamlayamadı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya ayağında mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta motosikletindeki arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Phillip Adası'ndaki 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen bu önemli mücadele, Razgatlıoğlu'nun için olumsuz bir deneyimle sonuçlandı.

Yarış Performansı

Superpole yarışında 12. sırayı alan Toprak Razgatlıoğlu, 10. cepten başladığı ikinci yarışta, kısa sürede 5. sıraya kadar yükseldi. Ancak, pit stop'un ardından motosikletinde meydana gelen teknik sorun, Razgatlıoğlu'nu yarışı bitirmeden piste veda etmeye zorladı. Bu olay, sürücünün zorlu bir sezon başlangıcında beklenmedik bir sonuçla karşılaştığını gösterdi.

Bahattin Sofuoğlu ve Diğer Sonuçlar

Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışında 17. sırayı alırken, ikinci yarışta 16. sırada tamamladı. Yarışın galibi Nicolo Bulega (Aruba Ducati), ikinci olarak Alvaro Bautista ve üçüncü olarak Andrea Iannone (Pata Go Eleven) finişi gördü. Bulega, Avustralya ayağındaki üç yarışın tamamını kazanarak 62 puanla pilotlar klasmanının zirvesine yerleşti. Razgatlıoğlu ise 20 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Can Öncü'nün Performansı

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü (Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı), ilk turda liderliğe yükselmesine rağmen, 10. turda düşerek 16. sırada finishti gördü. Öncü’nün bu performansı, ekran başındakilerin yüreklerini ağza getirdi.

Gelecek Yarışlar

Superbike ve Supersport şampiyonalarının bir sonraki ayağı, 29-30 Mart tarihlerinde Portekiz'de gerçekleştirilecek. Takımlar ve sürücüler, bu yeni mücadelede daha iyi sonuçlar almak için hazırlık yapmaya devam edecek.

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