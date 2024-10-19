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Toprak Razgatlıoğlu'dan İkinci Şampiyonluk Değerlendirmesi

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike şampiyonluğunu kutlarken duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:22
Toprak Razgatlıoğlu'dan İkinci Şampiyonluk Değerlendirmesi

Toprak Razgatlıoğlu İkinci Dünya Şampiyonluğunu Kutladı

İspanya'da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda ikinci kez dünya şampiyonu olmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, bu başarıyı AA muhabirine değerlendirdi. Razgatlıoğlu, "Türkiye'ye bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdığımız için çok mutluyum ve gururluyum," şeklinde konuştu.

Sezonun Son Yarışında Başarı

Razgatlıoğlu, Jerez de la Frontera kentinde düzenlenen şampiyonanın son ayağında ikinci olarak, genel klasmandaki puanını 493'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kutlaması sonrası yaptığı açıklamada, "Uzun bir sezonu şampiyon kapatmak çok mutluluk verici. Artık stresler bitti diyebiliriz,” dedi.

Gelecek Hedefleri ve Performansı

Şampiyon pilot, gelecek yıllarda da dünya şampiyonluğu hedeflediğini belirtti ve "İnşallah önümüzdeki senelerde de aynı performansı sergileyerek tekrar dünya şampiyonluğu elde ederiz. Bu neredeyse 8-10 ay süren bir süreç, her yarışta başarılı olmanız gerekiyor. 2024 sezonu istediğimiz gibi gitti. 13 birincilik kazandım, toplamda 17 kez birincilik benim için çok anlamlı," şeklinde üstüne basarak ekledi.

MotoGP Hayalleri

Toprak, MotoGP'de yarışma düşüncesiyle ilgili soruya ise "İnşallah ilerleyen dönemlerde görürüz bakalım, şu an net bir şey yok, belki 2026'da,” yanıtını verdi. Razgatlıoğlu, Türk bayrağını uluslararası arenada temsil etmenin mutluluğunu yaşıyor.

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