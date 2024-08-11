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Toprak Razgatlıoğlu'dan Tarihi Başarı: 12. Galibiyetle Rekor Kırıldı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta peş peşe 12. galibiyetini elde ederek tarih yazdı!

Yayın Tarihi: 11.08.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 17:28
Toprak Razgatlıoğlu'dan Tarihi Başarı: 12. Galibiyetle Rekor Kırıldı

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta Şampiyona Rekorunu Kırdı

Türk milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz etabında kazandığı Superpole yarışını 12'nci zaferi ile taçlandırarak, rekor kırdı.

Portimao'da Tarihi Zafer

Portekiz'in Portimao şehrindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenen Superpole yarışında 10 tur boyunca mücadele eden Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçti. 4.6 kilometrelik pistteki bu zaferiyle, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Özel Kutlama ve Hedef Vuruşu

Şampiyonada tarih yazan Razgatlıoğlu, kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç’in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki gümüş madalya kazanma tarzıyla gerçekleştirdi. Piste getirilen hedef tahtasını tam olarak '12'den vurarak bu özel anı kutladı.

Puan Durumu ve Yarış Takvimi

Toprak Razgatlıoğlu, bu zaferle puanını 340’a çıkararak sürücüler klasmanında liderliğini sürdürdü. En yakın rakibi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87 puana yükseltti. Portekiz'deki son yarış ise bugün saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

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