Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Zaferle Taçlandı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Şampiyonluk İçin İleri Adım Attı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağında Estoril Pisti'nde düzenlenen ikinci ana yarışta birinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Yarışın Detayları

Hafta sonunun 21 turluk yarışına BMW fabrika takımının pilotu olarak ikinci sıradan başlayan Toprak, dördüncü turda Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Yarışta liderliğini 6. turda Ducati'nin İspanyol pilotu Alvaro Bautista'yı geçerek ele alan Toprak, son turlarda da liderliğini korudu.

Son turda damalı bayrağa "tek teker" üzerinde giden Toprak, Estoril'deki bu yarıştaki zaferini ilan etti ve böylelikle bu sezonki 17. galibiyetini kazanmış oldu. Yarış sonunda Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, büyük bir sevinç yaşadı.

Şampiyonluk Hedefi

Toprak Razgatlıoğlu, 18-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Jerez kentinde gerçekleştirilecek Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son etabında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak ilk yarışta 2. dünya şampiyonluğunu kazanma şansını artırmış oldu.

Yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, Superpole yarışında neredeyse damalı bayrakta kaybettim. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkardık. Şampiyonluk için iyi puanlara ihtiyacım vardı, bunu başardık. Takıma teşekkürler, herkes iyi iş çıkardı. Jerez'de inşallah bitiririz." dedi.

Genel Klasman Durumu

Estoril'de ikinci sırayı Nicolo Bulega alırken, üçüncü sırayı da Alvaro Bautista elde etti. Genel klasmanda 473 puana sahip olan Toprak, en yakın rakibinin 46 puan önünde bulunarak 2024 sezon şampiyonluğu için avantajını artırdı. Nicolo Bulega ise 427 puanla ikinci ve Alvaro Bautista 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son etap yarışları 18-20 Ekim tarihleri arasında Jerez'de gerçekleştirilecek.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.

Portekiz'in Cascais şehrindeki Estoril pistinde düzenlenen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 11. ayağının üçüncü yarışı yapıldı. 4,182 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinci oldu.