Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Yarışamayacak

Toprak Razgatlıoğlu'nun Yarış Katılımı İptal Oldu
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında, serbest antrenman seansında yaşanan bir kaza sonrasında, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu yarışlardan çekilmek zorunda kaldı.
Fransa'daki Yarışlar ve Tıbbi Kontroller
Dünya Superbike resmi web sitesinden yapılan açıklamada, Toprak'ın tıbbi kontroller sonucunda, bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilmesi planlanan yarışlara katılamayacağı bilgisi verildi.
Magny-Cours Pisti'nde Yaşanan Gelişmeler
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı, Magny-Cours Pisti'nde, 4,41 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek. Toprak, üst üste kazandığı 13 yarışla dikkatleri üzerine çekmiş ve pilotlar klasmanında lider konumda bulunmaktaydı.