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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da İkinci Şampiyonluğunu Hedefliyor

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki WSBK son ayağında şampiyonluğunu kazanmak için hazır olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:39
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da İkinci Şampiyonluğunu Hedefliyor

Toprak Razgatlıoğlu, İkinci Şampiyonluğunu Bekliyor

2024 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK), hafta sonu İspanya'da düzenlenecek 12. ve son ayağında milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarınki ilk yarışta şampiyonluğunu ilan etme olasılığının bulunduğunu ifade etti. Razgatlıoğlu, "İnşallah yarın birinci oluruz. En büyük hedefim bu" dedi.

Yarışa Hazır Olduğunu Belirtti

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada;

"Şu an stres yok. Tamamen yarışa odaklandık. Bugün antrenman yaptık. Bunun için çok rahat geçirdik. Şu anda motosikleti ayarlamaya çalışıyoruz. Yarına motoru biraz daha geliştirirsek bize daha çok yardımcı olacak. Şu anki görüntü yarışa hazır olduğumuz."

Jerez'deki Yarışın Getirdiği Stres

Yarış, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Toprak, burada en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutması durumunda, 20 Ekim'deki yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileme şansına sahip olacak.

Dünya genelinde motorsiklet tutkunları arasında "El Turco" lakabıyla tanınan Toprak Razgatlıoğlu, umudunu ve hedefini belirttiği yarında başarılı olmayı arzuluyor.

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