Toprak Razgatlıoğlu Kaza Geçirdi, İyiyim Dedi

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Sağlık Durumu Açıklaması
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında serbest antrenman seansında kaza geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Sosyal Medya Üzerinden Açıklama
Toprak, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Magny-Cours Pisti'nde Yarış
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, bu hafta sonu Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu pist, 4,41 kilometre uzunluğundadır.
Rekora Doğru İlerliyor
Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 13 yarış kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve pilotlar klasmanında liderliğini sürdürmektedir.