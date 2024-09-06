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Toprak Razgatlıoğlu Kaza Geçirdi, İyiyim Dedi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazadan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:47
Toprak Razgatlıoğlu Kaza Geçirdi, İyiyim Dedi

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Sağlık Durumu Açıklaması

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında serbest antrenman seansında kaza geçiren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Toprak, kazanın ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Magny-Cours Pisti'nde Yarış

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, bu hafta sonu Fransa'daki Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu pist, 4,41 kilometre uzunluğundadır.

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Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 13 yarış kazanarak büyük bir başarıya imza attı ve pilotlar klasmanında liderliğini sürdürmektedir.

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