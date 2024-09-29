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Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz Hedefi: Birincilik

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki yarışlarda birinci olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:53
Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz Hedefi: Birincilik

Toprak Razgatlıoğlu'nun Hedefi: Portekiz'de Birincilik

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sona yaklaşırken hedefinin Portekiz'deki yarışlarda birincilik olduğunu vurguladı. 6 Eylül'deki kaza sonrası üç hafta aranın ardından İspanya'nın Aragon pistinde gerçekleştirilen yarışlarda üst üste elde ettiği ikincilikler sayesinde, en yakın rakibiyle puan farkını artırmayı başardı.

Rakiplerin Zorluğu ve Hedefler

Aragon'daki yarışların ardından yapılan açıklamada Razgatlıoğlu, "İlk günden beri hedefimiz birincilikti, fakat rakipler oldukça zorluydu. Özellikle Ducati bu pistte güçlü bir avantaj sağladı. Alvaro Bautista, yıllardır bu pistte çok başarılı. Ancak bu sefer elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Mutluluk ve Gelecek Hedefleri

"Son turlarda arka lastiğin kayması sonucu hızım düştü, ancak bu süreçte mutluyum çünkü elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım," diye ekleyen Razgatlıoğlu, "Bulega ile puan farkımız 13'tü, şimdi 39'a çıktı. Portekiz'de de birincilikleri almak için en iyi performansımı sergileyeceğim." şeklinde konuştu.

Endişelere Yer Yok

"Aklımda dünya şampiyonu olma düşüncesi yok. Çünkü bu düşünce beni strese sokuyor. Şu an odak noktam tamamen Portekiz'deki yarışta birinci olmak," diyen Razgatlıoğlu, "Hep birinci olup ikincilik almak artık beni üzüyor. Tekrar birinci olmalıyım," dedi.

Bu sezon Superbike yarışlarında 21 kez podyuma çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 15 birincilik, 4 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Dünya Superbike Şampiyonası 11-13 Ekim tarihlerinde Estoril (Portekiz) ve 18-20 Ekim tarihlerinde Jerez (İspanya) ayaklarıyla sona erecek. Razgatlıoğlu, Estoril'deki yarışlarda dünya şampiyonluğunu kazanma potansiyeline sahip.

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