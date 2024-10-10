Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Şampiyonluğu İçin Yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu'nun Şampiyonluk Mücadelesi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı için Portekiz'de start alacak. Bu hafta sonu şampiyonluk iddiasını sürdürme fırsatı doğacak.

Dünya Supersport Şampiyonasında da Yarışlar Devam Ediyor

Toprak’ın yanı sıra, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında mücadele edecek. Bu önemli yarışlar, 4.182 kilometrelik Estoril Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Serbest Antrenmanlar ve Yarış Programı

Yarış programı, 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak olan 21 turluk birinci yarış ile devam edecek. 13 Ekim Pazar günü ise TSİ 13.00'te Superpole ve TSİ 16.00’da ikinci ana yarış koşulacak.

Şampiyonluk İçin Hedef Belli

Toprak Razgatlıoğlu, şu an genel klasmanda Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde, 414 puanla lider konumda. Estoril'de yarışlarda Bulega ile puan farkını 63 puana çıkarması durumunda, dünya şampiyonluğunu ikinci kez kazanma fırsatı bulacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün Mücadelesi

Bahattin Sofuoğlu, yeni takımını Yamaha Tayland ile Estoril'de tanıtacak. Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla derece mücadelesi verecek. İki yarış, 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te birinci, 13 Ekim Pazar ise aynı saatte ikinci yarışlarla tamamlanacak.