DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,54 -0,21%
ALTIN
2.879,07 -0,34%
BITCOIN
2.090.477,75 -1,14%

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Şampiyonluğu İçin Yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:11
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Dünya Şampiyonluğu İçin Yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu'nun Şampiyonluk Mücadelesi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı için Portekiz'de start alacak. Bu hafta sonu şampiyonluk iddiasını sürdürme fırsatı doğacak.

Dünya Supersport Şampiyonasında da Yarışlar Devam Ediyor

Toprak’ın yanı sıra, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında mücadele edecek. Bu önemli yarışlar, 4.182 kilometrelik Estoril Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Serbest Antrenmanlar ve Yarış Programı

Yarış programı, 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak olan 21 turluk birinci yarış ile devam edecek. 13 Ekim Pazar günü ise TSİ 13.00'te Superpole ve TSİ 16.00’da ikinci ana yarış koşulacak.

Şampiyonluk İçin Hedef Belli

Toprak Razgatlıoğlu, şu an genel klasmanda Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde, 414 puanla lider konumda. Estoril'de yarışlarda Bulega ile puan farkını 63 puana çıkarması durumunda, dünya şampiyonluğunu ikinci kez kazanma fırsatı bulacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün Mücadelesi

Bahattin Sofuoğlu, yeni takımını Yamaha Tayland ile Estoril'de tanıtacak. Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla derece mücadelesi verecek. İki yarış, 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te birinci, 13 Ekim Pazar ise aynı saatte ikinci yarışlarla tamamlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hull Cityli Futbolcular Antalya'da Eğlenceli Anlar Yaşadı
2
Almanya Genç Milli Yüzücüleri Erzurum'da Hazırlık Yapıyor
3
Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
4
Tim Walter, Hull City ile Play-off Hedefinde
5
Rahime Yiğit'in Hedefi: Yeni Rekortmenler Yetiştirmek
6
Kastamonu Üniversitesi'nden Judo ile Sosyal Sorumluluk Projesi
7
RFS, UEFA Avrupa Ligi'nde Santa Coloma'yı Farkla Geçti

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek