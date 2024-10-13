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Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Superpole Yarışını İkinci Tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Portekiz'de ikinci sırayı elde etti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:51
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Superpole Yarışını İkinci Tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Superpole Yarışında İkinci Oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağını Portekiz'in Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen Superpole yarışında ikinci sırada tamamladı. 4,182 kilometre uzunluğundaki bu parkurda, Toprak ilk turlardan itibaren liderlik mücadelesi verdi.

Yarışın Son Anları ve Sonuçlar

10 turluk Superpole yarışında, Toprak son tura kadar liderliğini sürdürse de, Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega, bitiş çizgisine en yakın rakibi olarak geçti. Toprak, Bulega'nın sadece saniyenin binde 3'lük farkıyla arkasında kalarak ikinci oldu. Ducati'nin İspanyol sürücüsü Alvaro Bautista ise damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Toprak'ın Açıklamaları

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Toprak Razgatlıoğlu, "Zor bir yarıştı, her tur kendimi zorladım. Bulega da çok güçlüydü. Kendisine tebriklerimi iletiyorum. Son virajda lastik biraz kayma yaptı bu nedenle iyi bir hızlanma gerçekleştiremedim. İkinci oldum ama bir yarışım daha var, orada en iyisini yapmaya çalışacağım," şeklinde konuştu.

Genel Sıralama ve Şampiyonluk Durumu

Bu sonuçların ardından Toprak, genel klasmanda 448 puanla ilk sırada yer alarak, en yakın rakibinin 41 puan önünde avantajını korudu. Nicolo Bulega ise 407 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 340 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bugün saat 16.00'da başlayacak olan 21 turluk ikinci ana yarış öncesi, Toprak'ın sezon şampiyonluğunu ilan edebilmesi için puan farkını en yakın rakibiyle 62'ye çıkarması gerekiyor.

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