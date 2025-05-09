TOSFED ve HT Spor Arasında Anlaşma: Karting ve Drift Şampiyonaları Yayın Hakları Sağlandı

TOSFED ve HT Spor'dan Büyük Anlaşma

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile HT Spor arasında, Türkiye Karting Şampiyonası ve Türkiye Drift Şampiyonası için yayın hakları anlaşması imzalandı. Anlaşma, Tuzla Karting Pisti'nde düzenlenen bir törenle resmiyet kazandı.

İmza Töreni Detayları

Törene, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve her iki kurumun yöneticileri katıldı. Bu anlaşma, motorsporları hayranları için büyük bir fırsat sunuyor.

Şampiyonalar ve Yayın Tarihleri

Anlaşma çerçevesinde, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağı 10-11 Mayıs tarihlerinde Tuzla Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 2025 Türkiye Drift Şampiyonası da 18 Mayıs tarihinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde izleyicileriyle buluşacak.

2025 sezonunu açacak Drift Şampiyonası, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu anlaşmayla birlikte, 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası kapsamında kalan 6 yarış hafta sonu ve 2025 Apexmasters Türkiye Drift Şampiyonası'nın 4 yarış hafta sonu, motorsporları tutkunlarına ulaşacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile HT Spor arasında Türkiye Karting Şampiyonası ve Türkiye Drift Şampiyonası'nın yayın haklarına ilişkin anlaşma gerçekleştirildi. Programa Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoğrağı (sol 3), Haber Türk Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul (sağ 2) ve sporcular katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile HT Spor arasında Türkiye Karting Şampiyonası ve Türkiye Drift Şampiyonası'nın yayın haklarına ilişkin anlaşma gerçekleştirildi. Programa Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eren Üçlertoğrağı (sol 3), Haber Türk Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul (sağ 2) ve sporcular katıldı.