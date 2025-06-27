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TÖSSFED ve Tureks Turunç Madencilik'ten 4 Yıllık Sponsorluk Anlaşması

TÖSSFED, Tureks Turunç Madencilik ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı desteklenecek.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 16:44
TÖSSFED ve Tureks Turunç Madencilik'ten 4 Yıllık Sponsorluk Anlaşması

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Tureks Turunç Madencilik arasında büyük bir iş birliği başladı. Taraflar arasında imzalanan 4 yıllık sponsorluk anlaşması, Down Sendromlular Atletizm Milli Takımı'nın Çekya'nın Prag kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları sırasında, Nevşehir'deki kamp alanında gerçekleştirilen bir törenle duyuruldu.

İmza töreninde konuşan TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, desteklerinden dolayı Tureks Turunç Madencilik yetkililerine teşekkür etti. Aydın, yıllar önce evlere kapanmış çocukların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle spor yapmaya başladığını vurgulayarak, "Spor yapmanın yanı sıra, ülkemizin bayrağını Avrupa ve dünya arenasında dalgalandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çekya'da gerçekleştirilecek yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutacaklar ve Türk özel çocuklarının neler yapabileceğini dünya görecek," şeklinde konuştu.

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç ise, sporun özel bireylerin hayatında büyük bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Turunç, "Spor alanındaki başarının sürdürülebilirliğini sağlamak için destek sunmanın heyecanını yaşıyoruz. 4 yıl süresince birlikte çalışacağız ve gücümüz yettiğince destek olmaya devam edeceğiz. Tüm eğitimci, antrenör ve federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum; onların sevgisi, sporcularımızın olimpiyat şampiyonu olmalarında önemli bir besin kaynağı. Amacımız, özel bireyleri spor yapmaya teşvik etmektir," dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ile Tureks Turunç Madencilik arasında 4 yıllık...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ile Tureks Turunç Madencilik arasında 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Nevşehir'deki törende, sözleşme, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın (sol) ile Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç (sağ) tarafından imzalandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ile Tureks Turunç Madencilik arasında 4 yıllık...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ile Tureks Turunç Madencilik arasında 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Nevşehir'deki törende, sözleşme, TÖSSFED Başkanı Birol Aydın (sol) ile Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç (sağ) tarafından imzalandı.

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