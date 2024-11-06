Tottenham, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Tottenham, Galatasaray ile Karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında, yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiliz futbol takımı Tottenham, hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Bilgileri

RAMS Park'ta teknik direktör Ange Postecoglou nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirilirken, oyuncular bu bölümde koşu, ısınma ve top kapma çalışmaları yaptı.

İdmanın geri kalan kısmının ise basına kapalı olduğu ve burada maç taktiği üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Sakat Oyuncular

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Cristian Romero, Micky van de Ven ve Richarlison antrenmanda yer almadı.

Maç Bilgileri

Galatasaray ile Tottenham arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Tottenham, maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Radu Dragușin (sol 3) ve Lucas Bergvall da (solda) katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere ekibi Tottenham, maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Radu Dragușin (sol 3) ve Lucas Bergvall da (solda) katıldı.