Tottenham, Kaptan Cristian Romero ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Sözleşme ve transfer gelişmeleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, takım kaptanı Cristian Romero ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'in bu yaz renklerine bağlamak istediği 27 yaşındaki Arjantinli stoper, kendisini 2029 yılına kadar Kuzey Londra ekibine bağlayan anlaşmaya imza attı.

Kulüp içindeki rolü ve performansı

Thomas Frank tarafından kaptanlığa getirilen Romero, Tottenham formasıyla bugüne kadar 126 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, tecrübeli stoperle uzun vadeli bir güvence sağlamış oldu.