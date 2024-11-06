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Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou ve Solanke'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Tottenham, Galatasaray'la oynayacağı maça dair teknik direktör Postecoglou ve Solanke'den yorumlar geldi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:32
Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou ve Solanke'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Tottenham, Galatasaray ile Zorlu Bir Maça Çıkacak

Tottenham'ın teknik direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Postecoglou: "İnanılmaz Bir Atmosfer Bizi Bekliyor"

Rams Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Postecoglou, "Fantastik bir statta inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her oyuncu böyle bir maçta oynamak ister. Galatasaray iyi bir takım ve bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Her hafta farklı takımlara karşı farklı bir sınav veriyoruz. Bizim için güzel bir sınav olacak." dedi.

Defansif Performansa Dikkat

Galatasaray'ın hücum hattının tehlikeli olduğunu belirten Postecoglou, "Defansta iyi performans sergilememiz gerek. Kendi evlerinde oynayacakları için statta iyi bir enerji olacaktır. Biz de kendimizi iyi hazırladık. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Farklı bir ekiple sahaya çıkacağız. Şu anda haftada üç maç oynuyoruz. Bu sayede de herkes şans buluyor. Yarın da bazı rotasyonlar yapmamız gerekiyor." diye ekledi.

Solanke: "Galatasaray Büyük Bir Kulüp"

Tottenham'ın oyuncusu Dominic Solanke de, "Galatasaray, önemli tarihe sahip büyük bir takım. Önemli oyuncuları var. Zor bir maç olacak. Bütün Avrupa maçları zor geçiyor." şeklinde konuşarak, zorlu karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Atmosfer Hakkında Düşünceler

Solanke, "Galatasaray taraftarının statta nasıl bir atmosfer yarattığını herkes biliyor. Büyük bir kulüp. Atmosferi az çok biliyoruz. Bizim de böyle atmosferlerde oynayan oyuncularımız var. Buna hazırız." diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, RAMS Park'ta basın...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıda takım oyuncusu Dominic Solanke konuşma yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, RAMS Park'ta basın...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi. Toplantıda takım oyuncusu Dominic Solanke konuşma yaptı.

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