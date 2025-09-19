Totti, Toni ve Materazzi İstanbul'da: World Legends Padel Tour'da Rekabet ve Keyif

Eski İtalyan futbolcular Francesco Totti, Luca Toni ve Marco Materazzi, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası (World Legends Padel Tour) İstanbul etabında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üç isim de İstanbul'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Francesco Totti

Totti, organizasyonun kalitesine vurgu yaparak etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaştı. Sözleri şöyle: "İstanbul'a gelmek benim için her zaman çok büyük bir zevk. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak benim için büyük mutluluk." Turnuvadaki rekabetçi havaya değinen Totti, "Turnuvada aksiyon başladıktan sonra ister istemez rekabetçi bir ortam oluyor. Burada en önemlisi eğlenmek ama buradaki herkes zamanında çok üst düzey futbol oynamış insanlar olduğu için herkes kazanmak isteyecektir. Rekabet ederken eğlenmek benim için her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarını değerlendirerek, "Şampiyonlar Ligi tartışmasız dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Seviye ve maçların yoğunluğu her zaman çok yüksek. Rekabet seviyesi çok ileri seviyede. İlk maçlarda da benzer bir durum ortaya çıktı. Hem keyifli hem de heyecanlıydı." dedi.

Luca Toni

Luca Toni, turnuvayla İstanbul'a ilk kez geldiklerini belirterek organizasyon ve şehir hakkında şunları söyledi: "Çok güzel bir organizasyon. Dün geldik, şehri de biraz gezdik. Şehir gerçekten muazzam. Gezdiğimiz yerlerden çok etkilendik."

İtalyan futbolunun içinde bulunduğu döneme dair düşüncelerini paylaşan Toni, "Kesinlikle Dünya Kupası'na katılmak zorundayız. Katılmak için de Gennaro Gattuso'ya destek vermek zorundayız. Birlik olmalıyız çünkü Dünya Kupası'nı tekrar kaçırmak bizim için kabul edilebilir bir şey değil. İtalya'yı biliyorsunuz, pizza, spagetti ve futbol bizim için vazgeçilmez şeyler. Bu yüzden kupaya katılmak zorundayız." dedi.

Toni ayrıca Türk futboluna dair gözlemlerini aktararak, "Türk futbolundan da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takip ettiğimiz takımlar var. Buraya gelen çok önemli oyuncular da olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Marco Materazzi

Marco Materazzi İstanbul'u sevdiğini vurgulayarak, "Burada olmak benim için çok büyük bir onur. Güzel bir ortam var. Bir taraftan rekabet var, bir taraftan eğlenmeye çalışıyoruz. Yolun sonu Miami olacak. Herkes orada olmak için mücadele edecek." dedi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili soruya Materazzi, "Jose benim için çok önemli bir insan. Çok saygı duyuyorum. Onun için ve kariyeri için en iyisini dilerim." diye yanıt verdi.

Türk oyuncuların Avrupa performansına değinen Materazzi, "Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın en büyük iki takımında oynuyor. Ben Emre Belözoğlu ile birlikte oynadım. O da çok yetenekliydi. Türk oyuncular çok iyi işler yapıyorlar. Emre antrenörlük kariyerine girdi. Ona da bu yolda başarılar diliyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.