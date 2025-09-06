DOLAR
Tour of İstanbul Arnavutköy Etabını Giovanni Lonardi Kazandı

Tour of İstanbul'un üçüncü etabı Arnavutköy'de koşuldu; Giovanni Lonardi 2.24.31 ile birinciliğe ulaştı. Etap sonuçları ve formalar ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:42
Organizasyon ve katılım

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) üçüncü günü Arnavutköy etabı ile tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde; İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano destekleriyle düzenlenen organizasyonun üçüncü etabında 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

Etap ve sonuçlar

Turun 165,7 kilometrelik en uzun etabı olan Arnavutköy parkuru, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Zorlu etabı, Team Polti–VisitMalta ekibinden Giovanni Lonardi 2.24.31 derecesiyle birinci tamamladı. İkinciliği TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere, üçüncülüğü ise Tarteletto–Isorex ekibinden Timothy Dupont aldı.

Formalar ve ödüller

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde formalar sahiplerine verildi. Etabı başarılı bir performansla tamamlayan Mauro Cuylits, dünkü başarısını sürdürerek turuncu (genel klasman), mavi (en iyi sprinter) ve beyaz (en iyi genç sporcu) formalarını korudu. Robbe Claeys ise yeşil (en iyi tırmanışçı) formayı elinde tuttu.

Final etabı

Tour of İstanbul'un final etabı yarın saat 08.30'da Fatih'te gerçekleştirilecek. Yarış, 94,3 kilometrelik parkurda koşulacak ve başladığı noktada sona erecek.

