Trabzon Büyükşehir Belediyespor 34-32 Güneysuspor — Ardventure Hentbol Süper Ligi

Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi 3. haftasında Beşirli Spor Salonu'nda Güneysuspor'u 34-32 yendi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:56
3. Hafta Maçı Özeti

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda Güneysuspor'u 34-32 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 34-32 galip ayrıldı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Güneysuspor'u 34-32 yendi.

