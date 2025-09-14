Trabzon Büyükşehir Belediyespor 34-32 Güneysuspor — Ardventure Hentbol Süper Ligi

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi: Trabzon Büyükşehir Belediyespor 34-32 Güneysuspor
3. Hafta Maçı Özeti
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda Güneysuspor'u 34-32 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda üstünlüğü ele alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, mücadeleden 34-32 galip ayrıldı.
