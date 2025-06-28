Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları Başladı

Trabzon'da Yelken Yarışları Coşkusu

Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yelken yarışları düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından organize edilen etkinlikler, Akyazı Spor Kompleksi mevkiinde başladı.

Sporcuların Yarışı

32 sporcunun katıldığı yarışlarda, Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübü temsil edildi. Yarışlar, Optimist ve laser branşları olmak üzere iki kategoriye ayrıldı ve yarın sona erecek.

Akyazı Yelken Spor Kulübü Açıklama Yaptı

Akyazı Yelken Spor Kulübü Başkanı Adil Duman, açık denizdeki parkurda yarın toplamda 6 yarışın daha gerçekleştirileceğini duyurdu. Yarışların, sporcular için büyük bir deneyim ve heyecan kaynağı olduğu belirtildi.

Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.