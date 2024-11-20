Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası Başlıyor

Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası Açılış Seremonisi

Trabzon, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın açılış seremonisine ev sahipliği yaptı. Organizasyona katılacak 24 ülkenin milli takımları, Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşünde bir araya geldi.

Kortej Yürüyüşü Gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde, yürüyüş 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda son buldu.

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı'ndan Teşekkür

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyona ev sahipliği yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve katılım sağlayan ülkelere teşekkür etti. Pour, "Harika bir organizasyon olacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Genç'ten Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Trabzon'da bu tür uluslararası organizasyonları ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Kupa heyecanının 21-26 Kasım tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yaşanacağını belirten Genç, "Büyük bir emek var burada. İnşallah yüz akıyla bu müsabakaları şehrimizde başaracağız. Futbol şehri Trabzon'da dünya paten futbolu da yeniden doğmuş olacak" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzon'da, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Organizasyonda mücadele edecek 24 ülkenin milli takımlarının katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde Hindistan Milli Takım oyuncuları vatandaşlara organizasyon broşürü dağıttı.

Trabzon'da, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Organizasyonda mücadele edecek 24 ülkenin milli takımlarının katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortejde Hindistan Milli Takım oyuncuları vatandaşlara organizasyon broşürü dağıttı.