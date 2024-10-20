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Trabzon'da Off-Road Heyecanı: 2024 Türkiye Şampiyonası Seyirci Etabı

Trabzon'da düzenlenen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında seyirci etabı heyecanla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:11
Trabzon'da Off-Road Heyecanı: 2024 Türkiye Şampiyonası Seyirci Etabı

2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası Trabzon'da Devam Ediyor

PTELAS sponsorluğunda gerçekleştirilen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonasının 5. ayağı, Trabzon'da heyecan dolu anlara sahne oldu. Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX işbirliğiyle, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde pilotlar, Akçaabat ilçesinin Yaylacık sahili'nde bir araya geldi.

Pilotlar 4,5 Kilometreye Mücadele Etti

Tüm hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 4,5 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için çetin bir yarış sergiledi. Özel tasarlanmış araçlarıyla zorlu parkurda mücadele eden pilotlar, zaman zaman zor anlar yaşadılar.

Gözetmenlerden Güzel Haberler

Şampiyonanın gözetmen sorumlusunun AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür devam eden etkinlikte yurt içinden ve yurt dışından toplam 22 yarışmacı'nın yer aldığını belirtti. Fatih Seyis ayrıca dünkü yarışmanın kar yağışı altında güzel geçtiğini, kazasız belasız bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Seyis, "Bugün de yarışmamız üç etaptan oluşuyor, yarışmacılarımız, üç tur atıyor. Güzel bir aksiyon yaşanıyor, tek temennimiz kazasız belasız yarışmayı bitirmek." dedi.

Ödül Töreniyle Sona Erecek

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve beraberindekilerin de izlediği bu organizasyon, dereceye girenler için akşam saatlerinde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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