Trabzon Of'ta 1. Off-Road Festivali: 25 ilden 80 araç mücadele etti

Çamurlu 2 kilometrelik parkurda adrenalin dolu anlar

Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 1. Off-Road Festivali yapıldı. Etkinlik, ilçe stadının yanındaki alanda gerçekleştirildi.

Festivalde takımlar, çamurlu parkur üzerinde zorlu engelleri aşarak en kısa sürede bitirmek için yarıştı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki parkurda 25 ilden 80 araç mücadele etti; arızalanan bazı araçlar iş makinelerine bağlanarak parkurdan çekildi.

Yarışları izleyenler arasında Of Kaymakamı Eşref Akça ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu de yer aldı ve araç çıkışlarının startını verdi.

Kaymakam Akça, katılımcılara teşekkür ederek, "Belediyemize ve Of Off-Road Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 gündür buradaki program için mücadele ediyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise ilçenin off-road alanında da adından söz ettireceğini ifade ederek, "Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Kahramanmaraş gibi farklı illerden gelenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel başladı, inşallah güzel bir şekilde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Of Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şahin de katılımcı sayısından memnun olduklarını dile getirerek, "Pistimiz 2 kilometre ama tam anlamıyla çukur ve kuyularıyla off-road parkuru yaptık. Adrenalin yaşamak isteyenler burada. Herkese buraya geldiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle "1. Off-Road Festivali" yapıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğundaki parkurda 25 ilden 80 araç yarıştı.