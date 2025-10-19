Trabzon Of'ta 1. Off-Road Festivali: 25 ilden 80 araç mücadele etti

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 1. Off-Road Festivali'nde 25 ilden 80 araç, 2 kilometrelik çamurlu parkurda yarıştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 19:46
Trabzon Of'ta 1. Off-Road Festivali: 25 ilden 80 araç mücadele etti

Trabzon Of'ta 1. Off-Road Festivali: 25 ilden 80 araç mücadele etti

Çamurlu 2 kilometrelik parkurda adrenalin dolu anlar

Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 1. Off-Road Festivali yapıldı. Etkinlik, ilçe stadının yanındaki alanda gerçekleştirildi.

Festivalde takımlar, çamurlu parkur üzerinde zorlu engelleri aşarak en kısa sürede bitirmek için yarıştı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki parkurda 25 ilden 80 araç mücadele etti; arızalanan bazı araçlar iş makinelerine bağlanarak parkurdan çekildi.

Yarışları izleyenler arasında Of Kaymakamı Eşref Akça ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu de yer aldı ve araç çıkışlarının startını verdi.

Kaymakam Akça, katılımcılara teşekkür ederek, "Belediyemize ve Of Off-Road Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 gündür buradaki program için mücadele ediyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ise ilçenin off-road alanında da adından söz ettireceğini ifade ederek, "Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Kahramanmaraş gibi farklı illerden gelenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel başladı, inşallah güzel bir şekilde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Of Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şahin de katılımcı sayısından memnun olduklarını dile getirerek, "Pistimiz 2 kilometre ama tam anlamıyla çukur ve kuyularıyla off-road parkuru yaptık. Adrenalin yaşamak isteyenler burada. Herkese buraya geldiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle "1....

Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle "1. Off-Road Festivali" yapıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik uzunluğundaki parkurda 25 ilden 80 araç yarıştı.

Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle "1....

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor Avrupa Kupası'nda Tur Atladı — Hafnarfjördur 34-29
2
Bosphorun Quarter Marathon: Ortaköy-Bebek Parkurunda 2.500 Katılımcı
3
Çaykur Rizespor, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Edirne'de Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe ve Bayrak Yarışları Sona Erdi
5
Vodafone Sultanlar Ligi: Göztepe, Aydın Büyükşehir'i 3-0 Yendi
6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 84-75 Trabzonspor'u Yendi — Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta
7
Spor Tırmanış Büyükler Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)