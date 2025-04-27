Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Finaline Hazır

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, önemli maç öncesi son antrenmanını tamamladı.

Colovray Spor Merkezi'nde Antrenman

Final karşılaşmasının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Antrenör Eyüp Saka yönetimindeki çalışmalar oldukça verimli geçti.

İdmana dinamik ısınma ile başlayan bordo-mavililer, ardından 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde orta ve şut çalışmalarına yer verildi. Takım, kesinlikle müsabaka öncesi formunu artırmak adına penaltı atışları ile çalışmasını sonlandırdı.

Maç Bilgileri

Trabzonspor ile Barcelona 19 yaş altı takımları arasındaki UEFA Gençlik Ligi finali, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor kanalından canlı yayımlanacak.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Boran Başkan da yer aldı.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Boran Başkan da yer aldı.