Trabzonspor 2'de 2 yaptı: Kasımpaşa'yı 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 2 maç sonunda 6 puana ulaştı; Felipe Augusto ilk golünü kaydetti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:44
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 2 maç sonunda 6 puana ulaştı.

Maçın özeti

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, 75. dakikada yeni transferlerinden Felipe Augusto'nun golüyle öne geçti ve mücadele 1-0 sona erdi.

Augusto siftah yaptı

Sağ kanatta topla buluşan Danylo Sikan'ın uzak köşeye gönderdiği şutta direkten dönen topu tamamlayan Felipe Augusto, bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti. Ligin ilk haftasında Kocaelispor karşısında yedek olan Augusto, ilk 11'de çıktığı ilk maçta ağları havalandırdı.

Onuachu sakatlandı

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, maçın 65. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Onuachu'nun yerine oyuna Danylo Sikan dahil oldu.

Şota Arveladze'nin bilançosu

Efsane isim Şota Arveladze, bordo-mavilere teknik direktör olarak karşı çıktığı 12. maçta takımına karşı 2 galibiyet, 6 beraberlik elde etti ve bu sezon oynanan maçla birlikte futbolcu olarak formasını giydiği eski takımına karşı 4. kez mağlup oldu. Trabzonspor, Şota'nın teknik direktör olarak en çok rakip olduğu takım oldu.

5 maç sonra ilk gol yememe

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 5 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. İki takım arasındaki önceki karşılaşmalarda Kasımpaşa, Trabzonspor filelerine düzenli olarak gol atmıştı; bu maçla bordo-mavililer rakibine karşı tekrar gole izin vermedi.

