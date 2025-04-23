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Trabzonspor, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Minik Misafirlerini Ağırladı

Trabzonspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları tesislerinde ağırlayarak etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 18:06
Trabzonspor, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Minik Misafirlerini Ağırladı

Trabzonspor, Çocuk Bayramı'nda Neşeli Anlar Yaşattı

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak amacıyla kulüp tesislerinde minik misafirlerini ağırladı. Bordo-mavili kulübün gerçekleştirdiği etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Çocuklar Temsili Başkanlık Koltuğunda

Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen çocuklar, Trabzonspor Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve komisyon üyeleri ile buluşarak keyifli vakit geçirdi. Açıklamada, günün anlam ve önemine uygun olarak çocukların temsili başkanlık koltuğuna oturdukları kaydedildi.

19 Yaş Altı Takımının Antrenmanına Ziyaret

Etkinlik kapsamında, çocuklar Trabzonspor'un 19 yaş altı takımının antrenmanını da ziyaret etme fırsatı buldu. Burada teknik heyet ve oyunculara çiçekler takdim eden minik ziyaretçiler, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında karşılaşacakları Salzburg maçı için başarı dileklerini ilettiler.

Bu anlamlı günde çocukların yüzlerindeki mutluluk, Trabzonspor'un sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları...

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları ağırladı.

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları...

Trabzonspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kulüp tesislerinde çocukları ağırladı.

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