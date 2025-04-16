Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, antrenmanlarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman programı, dinamik ısınma ile başladı ve ardından oyuncular pas ve rondo çalışmaları yaptı. Antrenmanın sonunda futbolcular, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla günlerini tamamladılar.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 19 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.