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Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar yoğun tempoda gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:34
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş eşliğinde çift antrenman yaptı. Sürat çalışmaları ve 7'ye 5 savunma ve hücum aktiviteleri gerçekleştirildi.

Ayrıca, futbolcular tek kale dar alanda oyun ve taktik çalışmaları da yaptı. Takım, yarın yapacağı antrenman ile Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift antrenmanla devam etti. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

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