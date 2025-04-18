Trabzonspor, Adana'ya Uçtu: Adana Demirspor Maçının Hazırlıkları Tamamlandı

Trabzonspor Adana'ya Uçtu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşmak üzere Adana'ya gitti. Bordo-mavililer, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Takım, antrenman sonrası özel uçak ile Trabzon Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti. Uçuşta, Trabzonspor kafilesinde önemli isimler yer aldı. Kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Malheiro, Stefan Savic, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Tim Jabol-Folcarelli, Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Oleksandr Zubkov, Muhammed Cham, Anthony Nwaekeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan ve Simon Banza bulundu.

Maçın önemi ve takımın motivasyonu göz önüne alındığında, Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısında iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti. Bordo-mavili kafilede, teknik direktör Fatih Tekke de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor ile yapacağı maç için Adana'ya gitti. Bordo-mavili kafilede, teknik direktör Fatih Tekke de yer aldı.