Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Trabzonspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Göztepe karşısında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı.

Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla sonlandırıldı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.