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Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, Türkiye Kupası Finali Hakkında Eleştiride Bulundu

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanmasını eleştirdi, güvenlik ve tarihi bağların göz ardı edildiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 19:12
Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas, Türkiye Kupası Finali Hakkında Eleştiride Bulundu

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacak olmasını eleştirdi. Finalin, henüz finalistler belirlenmeden açıklanmasının kulüplerin tarihsel deneyimleri, güvenlik hassasiyetleri gibi önemli unsurları göz ardı ettiğini vurguladı.

Toplantıda Öne Çıkan Noktalar

Asbaşkan Kafkas, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda, futbolun dışındaki konuların artık ön plana çıktığını belirtti. "Ne yazık ki futbolun, futboldan tamamen uzaklaştığı son derece sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz," dedi. Kafkas, herkesin ortak arzusunun sahada kalmak ve futbol konuşmak olduğunu dile getirdi.

Hassasiyetler Göz Ardı Ediliyor

Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumun açıklanmasının, sanki finalistlerin önceden belirlendiği izlenimi yarattığını ifade etti: "Bu durum hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor. Henüz finalistler netleşmemişken, bu tarz bir kararın alınması hepimizi derinden üzüyor," şeklinde konuştu.

Toplantıda, Divan Kurulu başkanları ile yöneticilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de belirten Kafkas, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın selam ve sevgilerini katılımcılara iletti. Bunun yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacağını resmi olarak duyurdu.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (ortada), Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin...

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (ortada), Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yerin yarı final müsabakaları tamamlanmadan netleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (ortada), Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin...

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (ortada), Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yerin yarı final müsabakaları tamamlanmadan netleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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