Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları ve oyuncu performansları haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 19:56
Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı önemli maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, yardımcı antrenörler Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek yönetiminde çalıştı.

Yenilenme Çalışmaları ve İdman Detayları

Geçtiğimiz gün Atakaş Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, antrenmanın başında yenilenme çalışmaları gerçekleştirdiler. Diğer futbolcular ise pas çalışmaları ve dar alanda yapılan oyunların ardından çift kale maç ile idmanlarına devam ettiler.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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