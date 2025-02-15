Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Uğurcan Çakır'a Destek Mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilere tepki gösterdi ve TFF'yi göreve çağırdı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:52
Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Uğurcan Çakır'a Destek Mesajı

Başkan Doğan, Uğurcan Çakır için açıklama yaptı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2-1 yenilen Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır hakkında ortaya çıkan olumsuz tepkilere ilişkin bir açıklama yaptı.

TFF'yi göreve çağırdı

Yazılı bir açıklama yapan Doğan, "Takımımızın kaptanı ve A milli takımımızın as kalecisi Uğurcan Çakır, bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve alacağı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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