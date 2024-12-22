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Trabzonspor Başkanı Doğan, Eski Başkanlara Plaket Takdim Etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, görevini tamamlayan eski kurul ve komisyon başkanlarına plaket verdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 19:26
Trabzonspor Başkanı Doğan, Eski Başkanlara Plaket Takdim Etti

Başkan Doğan'dan Plaket Töreni

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, görevini tamamlayan kurul ve komisyon başkanlarına plaket takdim etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, geride kalan dönemde Trabzonspor'un kurul ve komisyonlarında görev alan başkanlara, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi sundu.

Paket Töreni Papara Park'ta Gerçekleşti

Paket töreni, Trabzon'un sembolik bölgelerinden biri olan Papara Park'ta gerçekleştirildi. Törende Doğan, eski Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski Sicil Kurulu Başkanı Hasan Basri Halisçelik, eski Müze ve Arşiv Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Hatice Öztürk'e teşekkür plaketi verdi.

Özverili Çalışmaları İçin Teşekkür

Ayrıca, kurul ve komisyonların yönetimlerinde görev alan üyelere de çeşitli hediyeler verildi. Doğan, bu vesileyle Trabzonspor'un başarısına katkıda bulunan tüm eski başkanlara teşekkür etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada), görevini tamamlayan kurul ve komisyon...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada), görevini tamamlayan kurul ve komisyon başkanlarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada), görevini tamamlayan kurul ve komisyon...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan (ortada), görevini tamamlayan kurul ve komisyon başkanlarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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