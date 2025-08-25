Trabzonspor Basketbol'un Otomotiv Sponsoru Yeniköy Motors Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un otomotiv sponsoru Yeniköy Motors olarak açıklandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, sponsorluk anlaşmasının tesislerde düzenlenen törenle imzalandığı belirtildi.

Anlaşma Töreni ve Katılımcılar

Törende, Trabzonspor Basketbol Takımı'nın Sportif Direktörü Cömert Küce ile Yeniköy Motors Genel Müdürü Mehmet Özgür Konuk hazır bulundu. Kulüp açıklamasında, sponsorluk anlaşmasının iki taraf için de önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Cömert Küce törene ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu iş birliği, basketbol takımımıza hem sahada hem de saha dışında önemli bir motivasyon sağlayacaktır. Trabzonspor'un çok branşlı yapısını daha da ileriye taşıyacak bu katkı için camiamız adına minnettarız."

Mehmet Özgür Konuk ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeniköy Motors olarak sporu ve gençliği desteklemek en temel önceliklerimizden biri. Futbolun ötesinde, basketbol gibi branşların da hak ettiği ilgiyi görmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu sponsorlukla birlikte, kulübümüzün çok branşlı yapısına katkı sunmaktan ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hediye ve Teslimat

Tören sırasında Cömert Küce ve takımın başantrenörü Selçuk Ernak, Mehmet Özgür Konuk'a 61 numaralı forma hediye etti. Anlaşmanın ardından sağlanan araçlar ise teknik heyete ve oyunculara teslim edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama, bu sponsorluk sayesinde Trabzonspor'un farklı branşlardaki faaliyetlerinin güçleneceği ve camianın desteklendiği yönünde sonlandırıldı.

