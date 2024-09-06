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Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde antrenmanlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:25
Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile yapılacak karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen antrenman, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleştirildi. İlk 30 dakikası basına açık olan akşam antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında oyuncular, koordinasyon çalışmaları ve dar alanda baskılı oyun stratejileri üzerinde durdular.

Sakatlar ve İzinli Oyuncular

Gün boyunca yapılan çalışma sırasında, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Enis Destan antrenmana katılmadı. Ayrıca, John Lundstram izinde olduğu için bu çalışmalarda yer almadı.

Çift Antrenman Programı

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştirecekleri çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecekler. Takım, Beşiktaş maçı için formunu yükseltmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda (sağdan sola) Ozan Tufan, Pedro Malheiro, kaleci Muhammet Taha Tepe ile Borna Barisic de yer aldı.

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