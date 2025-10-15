Trabzonspor, Çaykur Rizespor Deplasmanı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü; ısınma, 5'e 2 ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 12:56
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanın Detayları

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı.

Çalışma, 5'e 2 pas-trafik çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik çalışma ile sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

