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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Trabzonspor, 13 Nisan Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 20:48
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu önemli maç için hazırlıklar, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Takım, antrenmanın sonunda taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını pekiştirdi.

Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor maçı için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

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