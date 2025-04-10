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Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 13 Nisan'da Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:39
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas ve sonuçlandırma çalışmalarıyla antrenmanlarını devam ettiren futbolcular, son olarak taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

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