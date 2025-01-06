Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor'dan Alanyaspor Maçı İçin Yoğun Hazırlık
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı. Antrenmanın başlangıcında oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından aerobik koşu çalışması gerçekleştirdi.
Devamında, dar alanda oyun çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacaklar.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Batista Mendy de yer aldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Batista Mendy de yer aldı.