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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile Geçti: Uğurlu'dan Açıklamalar

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trabzonspor'un galibiyetini ve maç sonu gerilimi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:40
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile Geçti: Uğurlu'dan Açıklamalar

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile Geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısı düzenleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Uğurlu'dan Maç Yorumu

Uğurlu, Trabzonspor'un maçtaki üstün performansına dikkat çekerek, "İkinci yarıda kontrolünü eline alan Trabzonspor bulduğu gollerle maçı kazandı" ifadelerini kullandı. İlk yarıda, özellikle maçın başlarında Trabzonspor'un hakimiyet kurduğunu belirten Uğurlu, "İlk 15 dakika itibarıyla Trabzonspor'un maçın hakimiydi diyebiliriz. Daha sonrasında ise kazandığımız toplarla savunma arkasında pozisyonlar bulduk. Ancak, pozisyonların değerlendirilmesi gerekiyordu" dedi.

Maç Sonu Olayları

Maç sonu olaylarla ilgili de konuşan Uğurlu, yaşanan gerginliğin Simon Banza'dan kaynaklandığını savundu. "Banza, maçı provokasyona sürükleyen bir oyuncuydu. Oyuncular arasında herhangi bir gerginlik yaşanmamasına rağmen gerilimin sağlanmasına katkıda bulundu" diyen Uğurlu, Şenol Güneş'in soğukkanlı tavırlarına teşekkür etti.

Çimşir'e Yapılan Saldırı

Uğurlu, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'e yapılan bir saldırıyı da kınadı. "Hüseyin Çimşir’e yapılan doğru değil. Bu tutum kesinlikle kabul edilemez" diyerek bu tür davranışların olmaması gerektiğini vurguladı.

Uğurlu sözlerini, "Maalesef ki bu olayların tırmanmasının ana sebebini anlatmak istedim" diyerek tamamladı.

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