Trabzonspor'da Adana Demirspor Maçı Öncesi Değişiklikler ve Notlar

Trabzonspor, Adana Demirspor Maçında Kadroda Önemli Değişiklikler Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Teknik direktör Şenol Güneş, ligdeki son karşılaşma olan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre 7 değişiklik ile sahaya çıktı. Bu değişikliklerle özellikle fazla forma şansı bulamayan oyunculara yer verildi.

7 Yeni İsimle İlk 11

Güneş, Adana Demirspor maçında Malheiro yerine Serkan Asan, Denswil yerine Batagov, Lundstram yerine Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı yerine Arif Boşluk, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham ve Enis Destan yerine Cihan Çanak’ı ilk 11’de görevlendirdi. Böylece, son maçta sahaya çıkan 11’den yalnızca Uğurcan, Mendy, Visca ve Banza yer aldı.

4 Futbolcu İlk Defa Forma Giydi

Trabzonspor'da bu maçta Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov ve Arif Boşluk sezonun ilk kez forma şansı buldular. Özellikle uzun bir sakatlık süreci geçiren Hüseyin Türkmen, 306 gün sonra formasına kavuştu.

Lundstram Hastalık Nedeniyla Oyunda Yok

Trabzonspor'da, İngiliz orta saha oyuncusu Lundstram hastalık yaşadığı için Adana Demirspor maçında forma giyemedi. Yoğun tedavi programına rağmen maça yetiştirilemeyen Lundstram'ın yerine Umut Güneş ilk 11’de sahaya çıktı. Ayrıca, Cihan Çanak da 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Kadroda 10 Oyuncu Yer Almadı

Trabzonspor’un Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada tam 10 futbolcu çeşitli sebeplerle kadroda bulunmadı. Bu isimler arasında Bardhi, Umut Bozok, Orsic, Denswil (kadro dışı), Savic, Okay, Nwakaeme (sakatlık), Lundstram (hastalık) ve Malheiro (kart cezası) bulunmaktaydı. Ayrıca Barisic tercihen kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise altyapıdan Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz ve Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Taraftarların İlgi Gösterdiği Maçta Dikkat Çeken Detaylar

Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarlarından büyük bir ilgi beklenmesine rağmen tribünlerde büyük boşluklar gözlemlendi. Her iki takım futbolcuları, maça “Kadına yönelikle şiddetle mücadelede biz varız” yazılı pankart ile çıkarak bir mesaj verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.