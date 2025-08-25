Trabzonspor'da Fatih Tekke ile puan ortalaması yükseliyor

Trendyol Süper Lig'de son dönemde toparlanan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hem puan ortalamasını hem de savunma direncini yükseltti.

Teknik direktör değişimi ve geçen sezonun tabloyu değiştiren dönemi

Geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Tekke ile 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Yeni sezona güçlü başlangıç

Trabzonspor, bu sezon ilk 3 haftayı iç sahada Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ve yine iç sahada Hesap.com Antalyaspor galibiyetleriyle 3'te 3 yaparak 9 puan topladı.

İki sezonda elde edilen istatistik

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda oynadığı toplam 14 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 28 puan topladı ve ortalama 2 puan seviyesine yakın bir performans sergiledi.

Diğer teknik adamlara göre karşılaştırma

Sezon başında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı; ikinci haftada geçici olarak göreve getirilen İhsan Derelioğlu ile de Eyüpspor maçında berabere kalan takım, sonrasında Şenol Güneş ile beklenen çıkışı yakalayamadı. Güneş yönetiminde oynanan 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan (ortalama 1,30) elde edildi. Fatih Tekke ise geçen sezonu 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan (ortalama 1,72) ile tamamlamıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseliş

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupasında finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde Sipay Bodrum FK ile oynanan karşılaşmayı uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde Göztepe'yi 2-0 yenerek finale çıktı. Finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı kazanamadı.

Tarihi savunma: 39 sezon sonra ilk 3 haftada gol yemedi

Trabzonspor, ligin ilk 3 haftasını gol yemeden tamamlayarak 39 sezon sonra kalesini kapadı. Bordo-mavililer, en son 1986-87 sezonunun ilk 3 haftasında gol yememişti.

Özetle, Fatih Tekke yönetimindeki performans hem ligde hem kupada Trabzonspor'a önemli katkı sağladı; takım bu sezon da güçlü bir başlangıç yaparak beklentileri yükseltti.