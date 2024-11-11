Trabzonspor'da Şenol Güneş Dönemi Sıkıntılı Geçiyor

Trabzonspor'un Kötü Performansı Dikkat Çekiyor

Trabzonspor, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde arzuladığı başarıyı bir türlü elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Trendol Süper Lig’de son üç haftada yaşadığı Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor yenilgileriyle can sıkarak 5. dönemine girdi.

Lig Performansı ve Puan Durumu

Ligde oynadığı 11 karşılaşmada sadece 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, toplamda 12 puan toplayarak 13. sırada yer buldu. Ligin başından itibaren lider Galatasaray ile arasında 19 puan fark oluştu ve Trabzonspor, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.

Şenol Güneş yönetimindeki 9 lig maçında ise takım, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10 puan elde etti ve 0,9 puan ortalamasında kaldı. Ayrıca, ligin ilk iki haftasında alınan beraberliklerin ardından Güneş'in gelişi, pozitif bir ivme yaratmadı.

Lig Maçları ve Sonuçlar

Trabzonspor, ligin başlangıcıyla birlikte deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0, ardından İkas Eyüpspor ile yine 0-0 berabere kaldı. Takım, Beşiktaş karşısında 1-1’lik sonuç alırkene, Bellona Kayserispor ile erteleme maçında 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK karşısında da 0-0 sonuçlandı, ardından 7. haftada ilk galibiyetini TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldı (3-2). Ancak, sonrasında Atakaş Hatayspor ile 1-1, RAMS Başakşehir ile 1-0 ve Göztepe ile 2-1, Fenerbahçe ile de 3-2 kaybetti.

Bu Sezonun Genel Değerlendirmesi

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan 17 resmi maçta Trabzonspor sadece 4 galibiyet elde etti, 8 maçta berabere kaldı ve 5 maçta mağlup oldu. Avrupa'da da 2’şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ile hayal kırıklığı yaşadı, grup aşamalarına katılma şansını kaybetti.

Tarihi Yetersizlik

Trabzonspor, son 8 sezonun en düşük puan ortalamasını elde ederek sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Önceki yıllarda sezon başı 13-27 puanlar aralığında puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon 12 puanla sıkıntılı bir grafik sergiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.