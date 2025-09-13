Trabzonspor'da Sikan, Fenerbahçe Maçında Yok

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın sağ dizindeki sinir zedelenmesi nedeniyle Fenerbahçe maç kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:39
Trabzonspor'da Sikan, Fenerbahçe Maçında Yok

Trabzonspor'da Sikan, Fenerbahçe Maçında Yok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı duyuruldu.

Kulüp Sağlık Kurulu Açıklaması

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonası'nda Finale Yükseldi
2
Fatih Karagümrük, David Datro Fofana ve Burhan Ersoy'u Kadrosuna Kattı
3
Atlı Okçulukta Gamze İdigük'in Hedefi: Türkiye Şampiyonu Olmak
4
A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 Finalinde — Vatandaşlar Şampiyonluktan Emin
5
Türkiye ve Sırbistan Tenis Federasyonları İş Birliği Anlaşması İmzaladı
6
Nilüfer Belediyespor Süper Kupa Zaferinin Ardından Şampiyonluğa Kilitlendi
7
Beşiktaş’ta Kimlik Değişimi: 12 Transfer, 25 Ayrılık ve Sergen Yalçın'ın Dönüşü

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye