Trabzonspor'da Sikan, Fenerbahçe Maçında Yok
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı duyuruldu.
Kulüp Sağlık Kurulu Açıklaması
Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadesini kullandı.