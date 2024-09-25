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Trabzonspor'da Teknik Direktör Değişimi Sonuçları Değiştiremiyor

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki kötü gidişatı durduramıyor; takımın ligdeki durumu endişe veriyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:04
Trabzonspor'da Teknik Direktör Değişimi Sonuçları Değiştiremiyor

Trabzonspor'un Zor Günleri

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, teknik direktör değişikliğine rağmen, kötü sonuçların üstesinden gelemiyor. Takım, Abdullah Avcı döneminde 2 maçta 2 beraberlik alırken, Şenol Güneş yönetiminde de 3 maçta 3 beraberlik elde etti. Bu da 1 puan ortalamasıyla sonuçlanıyor.

Avcı Döneminde Beraberlikler

Karadeniz ekibi, Avcı'nın yönetiminde Net Global Sivasspor ve Eyüpspor ile 0-0 berabere kalırken, Güneş döneminde Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ile 2-2 ve Gaziantep FK ile 0-0 sonuçlandı.

Güneş ile En Kötü Başlangıç

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında 5. dönemini geçiriyor ve bu sefer en kötü lig başlangıcına imza atmış durumda. 1998-99 sezonunda 5. haftada göreve geldiğinde ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan, 1993-94 sezonunda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 4 puan elde etmişti. Ancak bu sezon, ilk 3 maçta sadece 3 puanla geride kaldı.

Uluslararası Performans

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplamda 11 resmi maça çıktı ve yalnızca 2 galibiyet elde etti. 7 maçtan da beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Güneş döneminde, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla oynadığı maçlarda galibiyet elde etti.

Ancak, 3. eleme turunda Rapid Wien ile 1-0 ve 2-0'lık mağlubiyetle elendi. UEFA Konferans Ligi'nde de St. Gallen ile oynadığı play-off turunda, deplasmanda 0-0, evinde 1-1 berabere kaldı; ardından penaltı atışlarında rakibine elenerek Avrupa'ya veda etti.

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